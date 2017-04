Mercredi soir, Michel Preud'homme n'a pas salué avec enthousiasme la première victoire du Club Bruges dans les PO1: "Je ne pouvais pas exulter car je n'avais toiujours pas évacué l'immense déception générée par notre défaite à Anderlecht. J'étais simplement satisfait de ce que mes joueurs avaient montré à leur public".

Hier, lors de son point de presse précédant la seconde sortie de rang du Club Bruges à domicile, contre Zulte Waregem cette fois, l'entraîneur liégeois s'est davantage épanché: "J'ai vu de bonnes choses contre Ostende. Vossen, par exemple, a certainement battu le record du nombre de kilomètres parcourus par un avant de pointe. Il a marqué mais il a aussi imposé aux défenseurs adverses une pression intense de tous les instants".

L'avant-centre du Club n'a pas été le seul à être félicité: "Palacios a eu sa chance. Rotariu a bougé avec intelligence. Sa titularisation m'a plu. Izquierdo a évolué à son niveau, ou presque. Vanaken également: il a enfin cherché la profondeur. J'ai bien aimé, aussi, le travail presté par mes deux médians, Simons et Claudemir".

La défaite d'Anderlecht n'a pas incité Michel Preud'homme à consulter sa boule de cristral: "Je n'ai vu qu'une partie de son match: j'avais autre chose à faire. Et non, je n'ai pas envoyé un sms de félicitations à mon ami Felice Mazzu: je ne me focalise que sur mon équipe. Le faux pas du Sporting relance-t-il la lutte pour le titre? Je dirai simplement que, aussi longtemps que la victoire n'est pas acquise mathématiquement, tout reste possible".

L'entraîneur du Club est revenu, aussi, sur la nouvelle blessure de Refaelov: "Lior ne sait plus quoi penser. Il se demande ce qui se passe, pourquoi il ne parvient plus à jouer comme il le faisait naguère. A l'entraînement, j'avais remarqué qu'il avait progressé. Dans ses mouvements, dans sa vitesse d'exécution. Hélas, il a rechuté, à l'adducteur, à l'échauffement contre Ostende. On ne peut à présent que travailler à son rétablissement. Et le soutenir du mieux qu'on peut"…