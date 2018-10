Voici les réactions d'après-match recueillies au micro de Proximus 11.

Dieumerci Ndongala: "Nul logique après un match équilibré.C'est toujours dommage d'encaisser à la dernière minute. On pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque, on devait être plus concentré. Ce match nous servivra de leçon pour la suite."

Christian Luyindama: "Match pas facile mais nous avons réussi à arracher un point, ce qui est pas mal. On progresse de match en match et l'on doit continuer à faire plaisir à nos supporter en leur donnant des résultats. Je félicite samatta pour son but car c'est un bon joueur que je connais depuis longtemps. Quand on joue chez nous, on ne peut pas perdre et c'est ce que l'on a fait aujourd'hui en marquant dans les derniers instants."

Michel Preud'homme: "Aujourd'hui il y avait deux équipes qui voulaient marquer et gagner en proposant de belles choses. Match nul logique qui aurait pu être de 3-3 aussi vu les occasions. Il nous a manqué de la concrétisation dans les bons moments et Genk a fait très bien tourner le jeu avec Malinovsky notamment, ce qui n'était pas simple pour nous."

Philippe Clément: "Quand tu joues une bonne première mi-temps avec des occasions, mêmle si le Standard était un peu au-dessus, et que la deuxième mi-temps était pour nous, je pense que l'on aurait du tuer le match plus tôt en doublant la marque directement après avoir marqué. On voit que l'équipe est encore jeune et manque de concentration dans des moments comme celui-ci car Cavanda est laissé trop seul pour centrer sur le but. si l'on avait gagné ici, cela aurait été magnifique au classement pour nous."