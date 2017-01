Malgré la défaite, les 920 supporters de Charleroi qui avaient effectué le déplacement à La Gantoise ont continué à chanter durant de longues minutes après le coup de sifflet final.

Danijel Milicevic, dont le nom avait déjà été scandé durant la rencontre, est allé applaudir le kop zébré alors que le speaker de la Ghelamco Arena remerciait les supporters de Charleroi pour leur comportement exemplaire.

Même s’il a quitté le Mambourg il y a trois ans déjà, Mili reste dans le cœur de nombreux supporters de Charleroi. Et s’il s’est transformé en bourreau des Zèbres en plantant l’unique but de la rencontre, il a eu le bon goût de fêter cette réalisation en toute sobriété, en décochant simplement sa traditionnelle flèche. "Il était évident pour moi de ne pas exploser de joie. Car je sais tout ce que je dois à ce club de Charleroi."

Le médian suisse avait signé au Mambourg lors de la saison en D2. Il avait largement contribué au retour du matricule 22 en Pro League avant de littéralement exploser et d’être recruté par Gand où il allait devenir l’un des artisans du titre des Buffalos. "Depuis que je suis à Gand, c’est la première fois que je parviens à battre Charleroi. C’est donc une victoire particulière par moi. Charleroi m’a énormément donné, que ce soit en D2 ou en D1. Je souhaite donc le meilleur à ce club… que j’espère retrouver en playoffs !"

Et alors que Felice Mazzù passait derrière lui, le Suisse se laissait aller à quelques confidences. "C’est le premier coach qui a su me donner tant de confiance. Il m’avait donné les clés de son équipe. Je n’ai pas peur de dire que c’est lui qui a changé le cours de ma carrière. Malgré les nombreux départs qu’il a connus depuis qu’il est à Charleroi, il a toujours su mettre sur pied une équipe compétitive pour obtenir des résultats positifs. Plus personne ne peut nier qu’il possède les qualités nécessaires pour devenir un très grand coach…"

Voilà qui flattera l’ego de Felice Mazzù. De quoi lui mettre un peu de baume au cœur dans cette passe difficile suite à ce 0 sur 9 ? "Il est évident que Charleroi possède les qualités nécessaires pour prendre part aux playoffs 1. Je suis certain que cette équipe constituera un sérieux rival jusqu’au bout."

Si Milicevic était à la fête vendredi, ce n’était pas le cas des deux autres anciens Zèbres. Jérémy Perbet n’a pas décollé du banc durant toute la rencontre alors que Dieumerci Ndongala soigne toujours une blessure.

C’est le cas du Taureau d’Or qui paraît le plus problématique car Hein Vanhaezebrouck ne semble pas voir en lui son attaquant titulaire… malgré le départ de Kalifa Coulibaly à la Can.