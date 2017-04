Entre un Anderlecht - Charleroi toujours particulier et un Gand - Anderlecht de plus en plus spécial pour lui, Mogi Bayat a accepté de nous recevoir. Un entretien qui s’est déroulé chez lui, dans le bureau totalement vitré qu’il occupera, une fois les travaux terminés, dans cette splendide maison située en plein cœur du Brabant Wallon. Juste après un coup de fil où il répond en anglais et un dernier message à envoyer, l’agent le plus influent de Belgique a posé son téléphone pendant une petite heure. "Le marché va encore être animé cet été. D’autant plus que tout le monde voudra du Belge et qu’il n’y a pas assez de Belges pour tout le monde. "

Vous êtes l’agent le plus influent et le plus utilisé par Gand et Anderlecht, les deux premiers au classement actuel. Comment on fait pour contenter tout le monde ?

"C’est un boulot d’équilibriste, mais un boulot où il faut être correct avant tout. J’essaie de bien le faire, mais il arrive parfois des dossiers où, pas de chance, les deux clubs se retrouvent sur le même joueur."

Comme pour Trebel en janvier.

"Oui et ça m’a mis en difficulté. Au départ, le dossier avait été préparé pour que Trebel aille à Gand. Il n’était pas question d’un départ à Anderlecht. Puis Anderlecht est entré dans la danse. J’ai alors laissé le dernier mot au joueur qui a opté pour le Sporting."

À la grande déception des dirigeants gantois. Comment vous faites pour rattraper le coup derrière ?

"Je peux le dire honnêtement : ça m’aurait arrangé que Trebel choisisse d’aller à Gand qui s’était manifesté depuis longtemps. Mais c’est ainsi. Il ne faut cependant pas oublier une autre chose dans ce dossier : le Standard préférait que Trebel aille à Anderlecht plutôt qu’à Gand."

On aurait pourtant juré du contraire vu la rivalité entre le Standard et Anderlecht.

"Parce que le Standard voit davantage Gand comme un concurrent direct qu’Anderlecht. En tout cas pour le moment."

Quelques mois avant ce dossier Trebel, il y avait déjà eu un autre dossier épineux entre Gand et Anderlecht : quand le Sporting draguait Vanhaezebrouck.

"Aujourd’hui en Belgique, Hein Vanhaezebrouck est l’un des meilleurs entraîneurs qui est un bilingue, qui connaît le marché, qui a un ADN plaisant pour les supporters et qui un a charisme bien à lui. Gand a fait des exploits et Hein y est pour beaucoup. C’est donc logique que des clubs s’intéressent à lui. C’est le cas aussi dans les quatre grands championnats étrangers. Mais Anderlecht a pris René Weiler qui a eu des difficultés au début, mais qui a ramené l’ordre et la discipline dans le vestiaire avec sa méthode particulière. Au fil des mois, Anderlecht a de mieux en mieux joué au foot. Ce choix est donc une belle réussite et il faut rendre hommage à Roger Vanden Stock et Herman Van Holsbeeck. Seuls contre toute la Belgique, ils ont soutenu leur coach."

La réussite de Weiler est telle qu’on chuchote que son agent, Sascha Empacher, prend de plus en plus de pouvoir au RSCA, au point de vous faire un peu d’ombre.

[...]

