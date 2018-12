Mouscron s'est incliné 1-0 à Courtrai samedi dans le cadre de la 17e journée du championnat de Belgique de football. Dans le même temps, Zulte-Waregem et Ostende ont partagé l'enjeu (1-1).

A 20h30, l'Antwerp (2e) reçoit Saint-Trond (5e). Plus tôt dans la journée, Charleroi s'est imposé 3-1 face au Cercle Bruges. Ce troisième succès d'affilée permet aux Zèbres de se hisser en 6e position avec 26 points, tout comme le Standard (7e), qui se déplace dimanche (14h30) au Club Bruges. Après sa victoire à Waasland-Beveren, Mouscron espérait continuer sur sa lancée. Les Hurlus ont hérité du premier coup franc que Nikola Gulan n'a pas bien donné (1e). Le Serbe allait permettre à Zulte de prendre un départ de rêve en dégageant mal un service de Pelé Mboyo dans les pieds de Julien de Sart (2e, 1-0). Mouscron a réagi mais Frantzdy Pierrot a tiré à côté (5e) et les phases arrêtées de Georgios Galitsios (9e), Manuel Benson (12e) et Fabrice Olinga (15e) n'ont rien apporté. La suite de la première période a été plus hachée avec des fautes valant des cartes jaunes au Mouscronnois Mohamed Chibani (23e) et aux visités De Sart (40e) et Karel D'Haene (44e).

A la reprise, Mbaye Leye a remplacé Chibani (46e). Le Sénégalais a tiré au but (50e) mais Thomas Kaminski ne s'est pas laissé surprendre pas plus que sur les tentatives de Benson (73e) ou de Gulan (77e). Mouscron a gardé le ballon mais a surtout multiplié les passes latérales alors que les Kerels ont reculé, n'ont pas tiré un seule fois au but et n'ont pas forcé un seul coup de coin. Mais le Courtrai d'Yves Vanderhaeghe a pris six points sur six et se retrouve 9e (22 points). L'Excel (13) est 14e.

Au Stade Arc-en-Ciel, un but est également tombé tôt dans la rencontre entre Zulte-Waregem et Ostende (1-0). Michael Heylen a profité d'une erreur d'Aristote Nkaka pour isoler Hamdi Harbaoui face à Fabrice Ondoa (8e, 1-0). Les visités ont géré leur avance mais leurs supporters se sont surtout manifestés quand Visser a sifflé un coup franc en dehors du rectangle pour une faute de main de Laurens De Bock. Le latéral droit d'Ostende était bien dans le rectangle mais l'arbitre n'a pas pu établir avec certitude si le bras l'était aussi: la connexion avec le VAR ne fonctionnait pas à ce moment-là.

En seconde période, Ostende s'est montré plus vif et a forcé plusieurs coups de coin. La montée au jeu d'Indy Boonen à la place de Fashion Sakala (69e) s'est révélée un bon coup. Sur une passe de Goran Milovic, le milieu a trompé Sammy Bossut (85e, 1-1). Au classement, Ostende (19 points) conserve sa 11e position et Zulte (16) reste 13e.