La première journée de la saison nouvelle n'a pas gâté les Hurlus. Mouscron se déplace ce soir à la Versluys Arena, chez des Ostendais dont le 11 (et le même de 18) a de plus en plus en belle allure au fil des ans. Alors objectif 1 point pour Mouscron ce soir ?

Au niveau des compositions, Yves Vanderheague effectue quelques changements par rapport au onze qui a affronté Marseille jeudi. Lombaerts prend la place de Rozenhal dans l'axe central et Jonckheere relègue Jali sur le banc.

A Mouscron, Godeau affronte dès la première journée ses anciens coéquipiers. Logan Bailly n'est pas encore prêt physiquement à commencer une rencontre et n'est même pas sur le banc.

Ostende : Proto, Lombaerts, Vandendriessche, Tomasevic, Milic, Siani, Berrier, Musona, Jonckheere, Rezaeian, Akpala

Banc : Dutoit, Rozenhal, Jonckheere, Jali, Rezaeian, El Ghanassy, Akpala, Banda.

Mouscron : Butez, Nkala, Vojvoda, Huyghebaert, Godeau, Aidara, Mohamed, Amallah, Govea, Olinga, Bolingi

Banc : van Durmen, Libertiaux, Locigno, Nzeza, Spahiu, Dione, Mbombo, Demol.

Sur le fil, Ceballos offre la victoire à Saint-Trond face à La Gantoise 3-2

Dimanche, Saint-Trond s'est imposé dans les derniers instants face à La Gantoise (3-2) au terme d'un match au scénario renversant lors de la première journée de la Jupiler Pro League.

Trois jours après le début de sa campagne européenne face à Altach (1-1) en Europa League, La Gantoise débutait son championnat par un déplacement à Saint-Trond. Hein Vanhaezebrouck faisait tourner son noyau et Franko Andrijasevic, l'international croate arrivé de Rijeka, disputait son premier match officiel.

Les Gantois prenaient le jeu à leur compte mais ce sont les Trudonnaires qui, en contre, se montraient les plus dangereux. Jakob Rinne, qui remplaçait Kalinic (orteil cassé), détournait les envois de Vetokele et Gueye. Cependant, La Gantoise prenait logiquement l'avance en fin de première mi-temps. Andrijasevic, bien servi par Esiti, prenait la défense limbourgeoise de vitesse et remportait son face-à-face avec Pirard (39e).

Dès le début de la deuxième période, les Buffalos tentaient de se mettre à l'abri mais Pirard maintenait son équipe dans le match. Mené au score, Saint-Trond se montrait plus entreprenant et, sur un centre d'Alexis De Sart, Vetokele égalisait (63e). Ce but donnait des ailes aux Trudonnaires qui prenaient les devants quelques minutes plus tard. Ceballos trompait Rinne d'une frappe puissante dans le plafond du but (72e). L'avance des Canaris était de courte durée puisque La Gantoise réagissait trois minutes plus tard. Esseulé dans le petit rectangle, Gigot prolongeait le coup franc de Milicevic au fond des filets (75e).

Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck faisaient le forcing en fin de match pour prendre les trois points mais, sur un contre rondement mené, Ceballos inscrivait le but de la victoire pour Saint-Trond d'un tir des 20 mètres (88e).

Avec cette victoire, les Canaris rejoignent Zulte Waregem, Bruges et Charleroi en tête du classement. La première journée se termine dimanche à 20h par un duel entre Ostende et Mouscron.