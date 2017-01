Mircea Rednic évacue la pression avant de recevoir Eupen dans un match que Mouscron doit absolument gagner et que les Pandas ne peuvent pas perdre. "Ce match n’est pas le match le plus important de cette fin de saison mais il peut tout de même faire basculer la course pour le maintien", expliquait-il. "Si on gagne, nous serons quatre équipes à nous battre pour le maintien. Et c’est toujours mieux que deux…"

L’entraîneur roumain a été voir Eupen à l’œuvre lors du match nul 2-2 des Germanophones face au Standard de Liège. "C’est une équipe qui joue bien au football, surtout à domicile. Ils ont un jeu construit, avec de nombreuses passes. Eupen, c’est le Barcelone du championnat de Belgique. À nous d’être le Real de Madrid."

Mircea Rednic se veut confiant. Les dernières prestations, si l’on excepte la première période face à Lokeren, ont été encourageantes. Surtout au niveau de l’organisation et du travail défensif. Reste maintenant à confirmer et surtout à évacuer la frustration subie suite au match à Zulte-Waregem. "Nous avons beaucoup discuté entre nous de ces phases mais aujourd’hui, c’est derrière nous. Ce que l’on doit retenir, c’est que l’on ne méritait pas de perdre face à une des meilleures équipes de notre championnat."

Pour la réception d’Eupen, Mircea Rednic sera privé de deux éléments importants de son milieu de terrain, ses deux récupérateurs que sont David Hubert (élongation) et Aristote Nkaka (suspendu pour abus de cartes jaunes). Une tuile. Pour les remplacer, le Roumain pourrait opter pour Mickaël Tirpan et Nikola Gulan. Mergym Vojvoda glisserait alors comme back droit. "Je ne sais pas encore ce que je ferai. Ce que je sais, c’est que je devrai improviser et j’espère que je serai inspiré", soupire l’entraîneur roumain d’une équipe de Mouscron qui devra absolument gagner.

Les compos

Mouscron : Delac, Vojvoda, Arslanagic, Peyre, Huyghebaert, Tirpan, Gulan, Mohamed, Markovic, Diedhiou et Matulevicius

(Banc : Defourny, Manea, Olinga, Selak, Stojanovic, Simic, Kabasele)

Eupen : Van Crombrugge, Bassey, Diallo, Blondelle, Al-Abdulrahman, Diagne, Lazare, Garcia, Jeffrén, Ocansey, Sylla

(Banc : Niasse, Dompé, Wague, Dufour, George, Ndiaye, Hackenberg)

Le direct