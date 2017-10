Mouscron et Genk se sont neutralisés (1-1) samedi soir à la Luminus Arena lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. Les Hurlus ont ouvert le score grâce à Dorin Rotariu en fin de première période d'une jolie frappe au deuxième poteau (42e) mais Genk a égalisé en fin de deuxième période sur un but de Marcus Ingvartsen, bien servi par Samatta (81e). Une égalisation plus que logique pour les Limbourgeois qui ont poussé pendant toute la rencontre mais se sont montrés imprécis en phase de conclusion avant de faire mouche lors d'une des leurs rares frappes cadrées. Malgré ce partage, Mouscron reste sur le podium de Pro League avec 18 points comme Anderlecht.

Dans l'autre match de la soirée qui débutait à 20h, Saint-Trond a lui aussi été ralenti dans sa course en faisant 1-1 contre Lokeren. Les Trudonnaires ont fait la différence en tout début de deuxième période grâce à Jordan Rolly Botaka qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond suite au travail de Jonathan Legear (47e). Lokeren a fini par égaliser à la 81e suite à un but de Robin Soder, alors que Saint-Trond terminera le match à dix suite à l'exclusion pour une double carte jaune de Kotysch (90e+1). Saint-Trond est 5e de Pro League avec 17 points juste derrière Anderlecht et Mouscron. Lokeren est 9e avec 11 points.





Samuel Kalu, auteur d'un doublé, permet à La Gantoise d'enfin gagner à domicile

La Gantoise a enfin gagné à la Ghelamco Arena. Grâce à la montée salvatrice de Samuel Kalu, auteur d'un doublé, les Gantois ont pris la mesure de Waasland-Beveren (2-0) lors de la 10e journée de Jupiler Pro League, samedi.

Pour la première d'Yves Vanderhaeghe sur le banc des 'Buffalos', le technicien a décidé d'aligner d'entrée Dylan Bronn en défense centrale et Roman Yaremchuk à la pointe de l'attaque. Les Gantois, dominateurs en première période avec 7 tirs contre 3 pour l'équipe de Philippe Clément, n'ont pas trouvé le chemin des filets avant le repos.

Au retour du vestiaire, ce sont les Waeslandiens qui se sont montrés les plus dangereux. A l'heure de jeu, Ibrahima Seck a vu son coup de tête passer juste au dessus de la cage défendue par Lovre Kalinic.

C'est alors qu'Yves Vanderhaeghe a décidé de faire rentrer le Nigérian Samuel Kalu à la 66e minute. Trois minutes plus tard, le petit attaquant a profité d'un tir de Moses Simon repoussé par le poteau pour ouvrir le score (1-0, 69e). Sur de bons rails, La Gantoise a ajouté une deuxième but en fin de rencontre. Un coup franc de Simon, déposé sur la tête du même Kalu, a permis aux Gantois de confirmer leur premier succès à domicile cette saison. A noter que les 'Lions' ont terminé à 10 après l'exclusion de Camacho (88e).

Au classement, La Gantoise est désormais 11e avec 9 points alors que Waasland-Beveren est 8e (12 pts).

Dimanche, le Standard recevra Courtrai (14h30), Ostende accueillera le leader du Club de Bruges (18h) alors que Zulte Waregem ira à l'Antwerp (20h).