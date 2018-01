Les Hurlus iront se ressourcer du 6 au 13 janvier dans le sud de l'Espagne.

Ce soir, les Mouscronnois se rendront dans un hôtel proche de l'aéroport de Zaventem pour une très courte nuit avant leur départ, ce samedi à 6h20, vers l'Espagne et l'aéroport de Malaga. Après un transfert de près de deux heures en car, les Hurlus débarqueront à Cadix, à l'hôtel Iberostar Royal Andaluz où ils établiront leurs quartiers pendant une semaine. Ils auront droit à une première séance ce samedi dans le courant de l'après-midi.

"Le but de ce stage est surtout de remettre les joueurs à niveau physiquement mais aussi de consolider l'esprit de groupe", souligne Laurent Demol, l'adjoint de Mircea Rednic. "Nous aurons la chance de les avoir sous la main pendant une semaine, de pouvoir doubler les séances."

Après cette trêve, l'accent sera mis sur le travail. "Ils ont pu profiter de quelques jours de repos. J'imagine qu'il y a eu quelques excès. Donc nous allons pouvoir remédier à cela et contrôler tout de A à Z comme la nutrition, l'hydratation, le repos,…"

D'ailleurs, avant le départ en congé, les Mouscronnois ont été pesé. "Ils ont le droit de pouvoir prendre un kg pendant les fêtes. Ensuite, s'ils ont pris du poids, ils devront payer 30 euros par 100 grammes."

Les Mouscronnois ont changé de lieu de stage après deux années passées à San Roque, dans un complexe spécialisé dans l'accueil des golfeurs. "Les conditions sont optimales à Cadix. Nous aurons notamment une salle de musculation digne de ce nom."

Frank Boya et Teddy Mézague resteront en Belgique. "Nous n'aurons pas le matériel médical nécessaire en Espagne pour faire de la rééducation. Par contre, nous pourrons effectuer le travail de réathlétisation de Selim Amallah, raison pour laquelle il nous accompagne."

Lomalisa, Mbombo, Locigno et Aidara sont priés de rester s’entraîner à Mouscron, avec le T2 Marjan Rada et surtout de se trouver un nouveau club. Deux jeunes ont été conviés à prendre part au stage : Noam Debaisieux et Sebastjan Spahiu.





Le groupe (21 joueurs) : Logan Bailly, Jean Butez, Clément Libertiaux, Nathan de Medina, Nikola Gulan, Christophe Diedhiou, Jérémy Huyghebaert, Mergim Vojvoda, Bruno Godeau, Omar Govea, Dimitri Mohamed, Selim Amallah, Aristote Nkaka, Dorin Rotariu, Fabrice Olinga, Jonathan Bolingi, Taiwo Awoniyi, Noam Debaisieux, Benjamin Van Durmen, Sébastjan Spahiu, Olivier Werner



