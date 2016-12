En ce début de saison, tout le monde avait oublié qu’Aristote Nkaka était encore sous contrat à Mouscron. Arrivé en juillet 2015 dans la cité des Hurlus, le Montois avait disparu de la circulation. Il l’avoue sans problème : c’est un peu de sa faute…

Après un test manqué à Roulers cet été, Aristote Nkaka a décidé de se reprendre en main et de se consacrer pleinement au football. Un engagement sans faille aujourd’hui récompensé. Et de quelle manière. Glen De Boeck l’avait ressorti de la réserve lors des déplacements en amical à Lille et en championnat à Waasland-Beveren. Aujourd’hui, Mircea Rednic continue de lui faire confiance.

Après un léger contre-coup, Aristote Nkaka a de nouveau impressionné ce lundi soir sur la pelouse du Jan Breydelstadion. Une pelouse qu’il connaît bien, lui qui a passé trois ans dans le centre de formation des Blauw en Zwart.

Et il ne lui a fallu que huit minutes pour retrouver ses repères. Un centre parfait de Trézeguet et un heading tout aussi parfait du jeune Aristote plaçait Mouscron aux commandes de cette partie sur papier disproportionnée. "Marquer mon premier but en D1, ici à Bruges, cela m’a procuré une foule de sentiments", explique-t-il. "Je ne réalise pas encore. Enfin, la seule chose que je réalise, c’est la déception de ne pas avoir pu gagner cette rencontre."

Aristote Nkaka aurait même pu réaliser un doublé si son envoi ne s’était pas écrasé contre la latte de Butelle alors que le marquoir affichait encore 0-1. La suite, on la connait. Bruges est revenu dans le coup grâce à… Delac et a confirmé Mouscron dans sa lanterne rouge.

Pour le milieu de terrain, il n’y a pas péril en la demeure. "Il faut retenir le positif de cette rencontre. Nous sommes parvenus à contrer une équipe du top . À nous de continuer de travailler."