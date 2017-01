Ce vendredi après-midi, les Mouscronnois avaient rendez-vous au Canonnier pour la reprise des entraînements après la courte trêve hivernale.

Comme pressenti, Islam Feruz, l’Écossais prêté par Chelsea, était absent et ne portera plus le maillot de Mouscron cette saison. Autres absents : Cristian Manea et Valentin Viola. Le premier est bloqué en Roumanie à cause de la météo. La raison de l’absence du second n’est pas connue…

Par contre, Daniel Graovac et Karim Essikal étaient bien présents eux alors que la direction aurait bien aimé s’en séparer durant cette trêve.

Aucune nouvelle tête n’était par contre présentée pour cette reprise. On sait que la direction négociait encore tard hier soir avec un international lituanien. Un attaquant dont le profil avait l’air de séduire Mircea Rednic qui n’a pas voulu commenter ce qu’il se passait pour le moment en coulisses à Mouscron.

Il s’est toutefois laissé à un petit commentaire sur l’arrivée possible de Dino Arslanagic, le défenseur actuellement sur une voie de garage au Standard. "C’est en bonne voie…"

Mircea Rednic aimerait encore deux bons milieux de terrain pour apporter plus de présence dans ce secteur.

Cette période de transferts est attendue par de nombreux observateurs pour juger de la volonté des investisseurs mouscronnois de rester en D1A. La direction a promis du Belge et de l’expérience. Et le premier à rejoindre les Hurlus devrait être un attaquant lituanien…

Enfin, les Mouscronnois ont eu la visite de Vagner, le gardien brésilien qui sera prêté pour les six prochains mois à Boavista en D1 portugaise. Habillé avec classe, le Brésilien tenait absolument à saluer ses désormais anciens coéquipiers.