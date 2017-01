Quelques jours avant ce match face à Lokeren, Dino Arslanagic avait décidé de ne plus accorder d’interview à la presse. Le garçon voulait se concentrer uniquement sur le football. Grand bien lui en a pris.

Durant nonante minutes de jeu, il est resté concentré sur ses missions défensives et a pu travailler ses automatismes avec Thibaut Peyre. Et surtout, dans les arrêts de jeu, c’est lui qui, d’une tête rageuse, a offert trois points extrêmement précieux à Mouscron.

"Que se passe-t-il dans ma tête à se moment-là ?" sourit Dino Arslanagic. "C’est un tout. C’est surtout un gros soulagement, sur un plan personnel mais aussi collectif. En fait, je suis directement allé vers les supporters pour évacuer une certaine frustration."

Ce but, il s’en souviendra longtemps. "Un but aussi important alors que ce n’est que mon premier match. C’est incroyable. C’est le plus important de ma carrière, probablement. Mais c’est aussi et surtout le but avec le plus d’émotion. Après la rencontre, j’ai eu pas mal de félicitations. Même Maxime Lestienne m’a téléphoné."

Dino Arslanagic ne va pas fanfaronner. "Il n’y aura pas de fête car nous avons déjà un match dimanche. Et puis, il ne faut surtout pas croire que nous sommes arrivés à notre objectif. J’ai toujours dit que nous avions neuf finales à jouer. Nous en avons gagné une, c’est bien. Mais il en reste huit derrière à négocier."

Surtout que Mouscron, s’il a été quasiment impérial tout au long de la seconde période, a connu des moments plus délicats en première. Cela, il ne faut pas non plus l’oublier.