Ce mardi soir, l’Excel Mouscron aura disputé le premier match amical de son stage à Spa contre la modeste formation de Verviers. Une rencontre qui se sera déroulée sous l’œil attentif de Logan Bailly. L’occasion alors pour le gardien de 31 ans de voir à l’œuvre ses nouveaux coéquipiers.

"J’ai rejoint le groupe ce lundi soir et je me suis entraîné de manière individuelle à deux reprises", explique le nouveau gardien hurlu. "Je connais certains joueurs de nom pour avoir joué contre eux mais c’est tout. Il faut dire qu’à 31 ans, je suis le plus vieux joueur du groupe."

Logan Bailly est heureux de pouvoir rejouer au sein de l’élite belge. Le gardien explique avoir eu plusieurs touches en Belgique. "J’ai finalement décidé de rejoindre l’Excel car j’ai été séduit par le projet sportif qui m’a été présenté. Je n’ai pas voulu attendre trop longtemps non plus car je suis déjà en retard dans la préparation. Côté personnel, je suis heureux de pouvoir revenir en Belgique et ainsi me rapprocher de mes enfants."

En rejoignant le club hurlu, le gardien liégeois compte apporter son expérience tout en souhaitant retrouver le plaisir de jouer au foot.

"Je ne vais plus jouer au football pendant quinze ans mais je n’ai que 31 ans. Je suis à Mouscron pour apporter toute mon expérience et vivre ainsi deux belles saisons. Je ne dis pas que nous allons être champions, je ne suis pas Ronaldo ni Messi et je ne sais pas faire de miracle mais nous allons tout faire pour que le club puisse se maintenir bien avant la dernière journée, comme cela a malheureusement été le cas ces dernières saisons."

Même s’il a peu joué avec le Celtic Glasgow ces deux dernières saisons, Logan Bailly garde un excellent souvenir de son passage en Écosse.

"C’est véritablement la plus belle équipe avec laquelle j’ai pu évoluer. En deux ans, nous avons pris énormément de titres et nous avons battu les records de buts inscrits et de points pris dans le championnat écossais."

Une blessure a cependant empêché le Belge de percer avec son équipe lors de sa seconde saison.

"Je devais normalement être titulaire lors de cette saison mais je me suis blessé deux jours avant le premier match de tour préliminaire de la Ligue des champions. Un autre gardien a alors pris ma place et les résultats ont toujours été au rendez-vous. Il n’y avait donc aucune raison de changer l’équipe. Mais cela n’aura été que du bonheur durant ces deux saisons."

Fin de stage pour Van Durmen

Les Mouscronnois auront donc disputé leur premier des deux matchs amicaux organisés dans le cadre de leur stage. Ce mardi soir contre Verviers, Mircea Rednic ne pouvait cependant pas compter sur Spahiu et Bolingi, blessés.

Idem pour Benjamin Van Durmen dont le stage est malheureusement terminé. Suite à une distension d’un ligament du genou, le joueur devra passer une IRM ce mercredi à Mouscron. Son indisponibilité est prévue pour une durée de trois semaines.

Contre Verviers, pensionnaire de P3, les hommes de Mircea Rednic se sont fait plaisir après une dure session d’entraînement. Les Hurlus ont déjà montré de beaux automatismes.

M. Del.

Les buts : 22e Amallah (0-1), 26e Mbombo (0-2), 44e Olinga (0-3), 53e Debaisieux (1-4), 55e Mohamed sur pen. (1-5), 80e Debaisieux (1-6), 90e Dione (2-7).