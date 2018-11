Le milieu de terrain ne sera pas remis de sa lésion musculaire à la cuisse.

Bernd Storck affiche un large sourire : L’entraîneur allemand a savouré cette « semaine anglaise » comme il aime définir une semaine qui comporte trois matchs. « Nous avons livré une bonne deuxième période à Zulte et un bon match face à Gand ce mardi. Tout n’a évidemment pas été parfait mais c’était tout de même très positif. Je vois que vous avez mis quatre joueurs dans votre équipe de la semaine. C’est une bonne chose car depuis quelques jours, on retrouve plusieurs de nos joueurs et pas toujours les mêmes. »

Mais si Bernd Storck est heureux des quatre points déjà pris en deux matchs, il veut que cette semaine anglaise se ponctue d’une belle manière. « On se doit de terminer ce triptyque par un bon match au Cercle. Nous devons être capables de jouer là-bas comme nous avons joué à domicile. Mais bon, cette équipe du Cercle de Bruges est une belle formation. »

Ce mardi, c’est au niveau tactique que l’Excel a impressionné. « Nous avons évolué sur ce point. Individuellement d’abord grâce à des entretiens avec les joueurs. Ensuite, sur le terrain, en équipe. Aujourd’hui, l’équipe est plus flexible et peut s’adapter à plusieurs systèmes de jeu. Au moins, on peut réagir à chaque situation en match. Maintenant, notre plus gros danger, c’est de croire que nous sommes arrivés. Nous devons rester les pieds bien sur terre.»

Bernd Storck n’est pas trop déçu d’avoir vu les autres concurrents directs au maintien prendre des points ce jeudi. « On savait que Zulte-Waregem était une bonne équipe et qu’elle était capable de gagner face au Standard. Notre match nul là-bas démontre donc que c’était un bon résultat. »

Marko Bakic, sorti en première période face à Gand ne sera pas retapé pour le déplacement au Cercle, tout comme Leye (épaule), Werner (épaule), de Medina (adducteurs) et Diedhiou (pied).

La sélection : Butez, Libertiaux, Dussenne, Katranis, Boya, Gulan, Gkalitsios, Vojvoda, Godeau, Sarmiento, Amallah, Mohamed, Benson, Van Durmen, Chibani, Mbombo, Pierrot