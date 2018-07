Si le Mercato estival commence tout doucement à inquiéter les supporters hurlus , ils ont tout de même un peu de baume au cœur en constatant que Benjamin Van Durmen a prolongé son bail à l’Excel Mouscron pour quatre saisons.

Convoité par d’autres formations de D1A comme Courtrai ou encore Gand, le milieu de terrain a préféré s’aguerrir encore quelques temps au Canonnier avant d’aller voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs.

"Je n’ai que dix-sept matches en D1A", souligne-t-il. "J’ai encore tout à prouver. C’est d’ailleurs ce que j’attends de cette saison : avoir un maximum de temps de jeu." C’est la direction mouscronnoise qui a fait un pas vers son jeune produit du Futurosport pour qu’il prolonge. Le club a, semble-t-il, appris du cas Nkaka qu’il avait été obligé de laisser partir au mois de janvier dernier alors qu’il arrivait en fin de contrat. "C’est un bon signal pour les autres jeunes du Futurosport. On le remarque de plus en plus à Mouscron : les jeunes reçoivent leur chance."

Âgé de 21 ans, Benjamin Van Durmen sait qu’il doit encore travailler pour s’imposer dans la durée. "Je ne dois certainement pas me reposer sur mes lauriers. Ne fût-ce que pour le club. Il vaut éviter de vivre des saisons stressantes et donc assurer rapidement notre maintien."





La signature de Pierrot postposée

Tous les signaux étaient au vert pour une signature de Frantzdy Pierrot, l’attaquant haïtien actuellement en test au Royal Excel Mouscron. La direction avait donné son accord tandis que Frank Defays n’avait jamais caché la volonté de l’avoir dans son noyau tant son profil atypique manquait. Grand, costaud et rapide, Frantzdy Pierrot avait convaincu.

La signature de son contrat devait avoir lieu ce lundi mais elle n’a pu se faire étant donné que le garçon est considéré comme extracommunautaire et qu’il lui manque encore quelques papiers.

Il devrait parapher ensuite un contrat de quatre ans au Canonnier.