Le Royal Excel Mouscron n’a toujours pas officialisé le nom de leur prochain entraîneur mais cela devrait bien être Bernd Storck qui débarquerait ce lundi au Canonnier pour prendre la succession de Frank Defays.

Cet Allemand de 55 ans a été défenseur au Borussia Dortmund. Il a disputé plus de 150 matches en Bundesliga. Il a remporté la Coupe d’Allemagne en 1989.

Après sa carrière de joueur, il a directement embrassé une carrière d’entraîneur. D’assistant d’abord. C’est là qu’il a rencontré Jürgen Röber, l’actuel directeur sportif de l’Excel Mouscron. Il a été son assistant au Borussia Dortmund de 2006 à 2007.

Il s’est ensuite mis en évidence avec les équipes nationales du Kazakhstan et surtout de Hongrie avec laquelle il a participé à l’Euro 2016. Là-bas, on le surnommait le Sacchi des Carpates pour ses qualités de tacticien.

Mais il a été démis de ses fonctions après avoir échoué dans la qualification à la Coupe du Monde 2017. Depuis, il était sans travail.

Jürgen Röber voulait déjà le faire venir avant que Frank Defays ne prenne sa succession mais avait dû céder face aux luttes d’influence et au fait que l’Allemand désirait un autre défi. Mais d’autre défi, il n’en a pas eu et a donc, cette fois, accepté la main tendue par le directeur sportif de l’Excel Mouscron qui pose là son premier geste en plus d’une année passée au Canonnier.

Reste à voir s’il viendra seul ou accompagné d’un T2 comme le veut la rumeur. Et quid du staff qui a conservé la ligne directrice dictée par Frank Defays. Et surtout comment il sera accepté par les joueurs qui soutenaient le Namurois.