Bernd Storck a eu deux semaines pour préparer sa nouvelle équipe pour ce derby face au KV Courtrai. "Je suis content de ces quinze jours", souligne l'Allemand qui a succédé à Frank Defays . "Il y aura beaucoup de changements mais je préfère ne pas trop en dire."

Durant quinze jours, l'Allemand a insisté sur sa philosophie. "Je ne veux plus de longs ballons. Je veux des joueurs qui jouent au ballon, qui connaissent leur mission,... Pour le moment, je sens les joueurs motivés, concernés."





L'Allemand dévoilera son noyau ce dimanche après le dernier entraînement et une mise au vert. On sait que Werner (pied), Dussenne (cheville) et Lukovic (adducteurs) n'en seront pas tout comme Jelavic, Damjanac et Dione, (à nouveau) versés dans le noyau des U21.