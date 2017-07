"Je suis vraiment heureux de pouvoir prendre part à ce nouveau projet." Bruno Godeau semblait véritablement satisfait de son arrivée au sein du club hurlu.

"J’ai été assez rapidement séduit par ce que l’on m’a proposé. Les ambitions mouscronnoises sont plus ancrées dans la stabilité et cela a également fait pencher la balance."

À 25 ans, le défenseur va déjà faire figure de vétéran dans un groupe très jeune.

"Il est vrai que le groupe est composé de beaucoup de jeunes joueurs. Cependant, ces derniers ne sont absolument pas dénués de qualités. Mon rôle sera ainsi de pouvoir les encadrer et de les guider. Derrière, l’expérience sera en tout cas présente. Avec Dino Arslanagic et Logan Bailly, nous parlerons beaucoup aux jeunes sur le terrain et nous ferons en sorte que, comme toute l’équipe, ils mouillent le maillot."

Godeau a évolué pour la première fois avec ses nouvelles couleurs lors du match amical de ce mardi soir à Spa, contre Verviers, pensionnaire de P3. Évidemment, impossible de prendre ce match comme référence. De l’aveu même du joueur, le groupe a encore besoin d’enchaîner les matchs.

"On peut difficilement tirer des enseignements après des matchs comme celui de mardi. Le club se reconstruit et il nous faudra encore enchaîner les rencontres afin de pouvoir se voir dégager une équipe type. Même la rencontre de ce soir contre le Standard ne pourra pas vraiment nous en dire plus. Maintenant, nous avons encore du travail et nous avons besoin d’enchaîner les matchs."

Bruno Godeau l’assure, l’équipe sera en tout cas prête et armée pour entamer le championnat.

"On y verra en tout cas bien plus clair à une semaine ou deux du début de la compétition."