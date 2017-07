Mircea Rednic semblait bien énervé vendredi soir Derrière les Casernes après l’amical face au KV Malines. Non pas parce que ses ouailles s’étaient inclinées 3-1, "un bon entraînement" selon lui, mais bien parce qu’il avait appris qu’il allait devoir se passer des services de l’un de ses défenseurs.

C’est au moment de commenter la prestation de Teddy Mézague, en test, qu’il lâchait. "Il est costaud, c’est assez positif. Surtout quand on fait que Dino Arslanagic va partir…"

La bombe était lâchée mais l’entraîneur roumain n’en dira pas plus. Dino Arslanagic, qui était jusque-là le capitaine des Hurlus a reçu une offre plus tôt dans la journée. D’un club de Pro League ? On sait que Zulte-Waregem avait tenté de le faire venir il y a plusieurs mois. D’autres formations cherchent toujours un défenseur central.

Depuis la reprise, on sentait Dino Arslanagic légèrement agacé par la formation du noyau mouscronnois. Il sentait l’équipe déforcée, basée sur des jeunes. Le défenseur est ambitieux et il ne veut pas vivre une saison aussi difficile que lors de ses six premiers mois passés à l’Excel.

Dès lors, avec cette offre en main, il pourrait aller voir si l’herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Du côté de l’Excel Mouscron, on se retrouve face à un nouveau cas délicat. Mickaël Tirpan, quelques semaines plus tôt, avait aussi demandé à ne pas jouer un match avant d’obtenir son transfert à Eupen.

Il reste un an de contrat à Dino Arslanagic. La direction pourrait donc estimer qu’un transfert maintenant serait peut-être le plus rentable. Le hic, c’est que Dino Arslanagic avait un certain poids dans le vestiaire.