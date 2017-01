"Ce sera mon 200e match ? Ah bon, vous me l’apprenez", sourit David Hubert. "Vous savez, je ne suis pas un joueur qui regarde ses statistiques. Mais 200 matchs, c’est pas mal, hein ! Un beau chiffre rond."

À 28 ans, David Hubert est une des valeurs sûres de notre championnat. Et un pion essentiel de l’échiquier mouscronnois. Si le milieu de terrain affiche d’aussi belles statistiques, c’est aussi parce qu’il a débuté son parcours professionnel à l’âge de 19 ans à Genk. Et c’est là, évidemment, qu’il va chercher ses plus beaux souvenirs. "Il y a les titres évidemment. Que ce soit en championnat ou en Coupe. Au niveau des rencontres, je pointerai surtout les matchs qui sont les aboutissements d’une saison."

On reconnaît là la mentalité du capitaine qui préfère voir le collectif plutôt que son intérêt personnel. "Pour moi, le plus important, ce n’est pas un but mais bien un prix en fin de saison, un championnat, un sauvetage, bref, l’aboutissement du travail de tout un club, pas uniquement d’un joueur."

Deux matchs clés lui reviennent. "Il y a tout d’abord ce match face au Standard quand je portais le maillot de Genk. Nous gagnons cette rencontre et nous remportons le championnat de Belgique. C’est évidemment un moment fort. Je le mets au même niveau que la rencontre de la saison dernière face au Sporting d’Anderlecht. Nous avions été chercher notre maintien face aux Mauves . Et en plus, j’avais été décisif puisque j’avais marqué."

Si la carrière de David Hubert a été marquée par de nombreux hauts comme le titre et la Coupe avec Genk et aussi deux sélections en équipe nationale, elle a aussi connu quelques bas.

"Par deux fois dans ma carrière, j’ai perdu 7-0 un match", se souvient le jeune papa. "La première fois, c’était avec Gand. Nous avions gagné les PO2 et nous devions jouer le 4e des PO1 pour une éventuelle qualification en coupe d’Europe. Nous devions affronter le Standard. À l’aller, nous l’avions emporté 1-0. Au retour, on s’est pris un 7-0."

Et cette année, avec Mouscron, il a pris un 7-0 à Anderlecht. "Ce sont des résultats qui te restent longtemps en travers de la gorge. Il faut du temps pour encaisser un tel affront. Mais au final, on apprend aussi de ces défaites."

David Hubert espère qu’en fin de saison, le compteur ne s’arrêtera pas à 208 matchs. Cela voudra dire que les Mouscronnois se seront sauvés.