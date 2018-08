Du mouvement pourrait avoir lieu prochainement à Mouscron.

Dans notre édition de ce lundi, nous évoquions la possibilité qu'Omar Govea revienne à Mouscron. Le Mexicain a envie de revenir en Belgique et Porto veut à nouveau le prêter. Mais voilà, deux pierres d'achoppement : Omar Govea devra s'entendre avec Frank Defays qui n'a pas apprécié son comportement lors du second tour de l'Excel et surtout l'Antwerp est rentré dans la danse.

Face à un tel concurrent, Mouscron parviendra-t-il à convaincre Omar Govea de signer ? Lazlo Boloni, l'entraîneur de l'Antwerp, a profité de sa venue ce samedi au Canonnier pour sonder le staff de l'Excel ainsi que quelques suiveurs sur Omar Govea. Mouscron possède un avantage de taille : Omar Govea connait le club et la ville. Le Mexicain a déclaré ne pas être contre un retour dans la cité des Hurlus.

Si Mouscron passe à côté d'Omar Govea, il pourrait bien, par contre, attirer Alessandro Cordaro. Le milieu de terrain est actuellement sans contrat après 2,5 années passées à Zulte-Waregem. Le garçon est donc libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Son nom circule depuis quelques semaines dans les bureaux de la direction mouscronnoise et son profil pourrait intéresser le club qui cherche des joueurs belges d'expérience. A 32 ans, Alessandro Cordaro possède plus de 300 matchs en Jupiler Pro League.