Le capitaine des Mouscronnois semblait satisfait avant d’entamer cette dernière ligne droite.

"Nous avons bien travaillé lors du stage", soulignait-il. "Notamment sur le plan défensif avec le nouvel adjoint, Mihai Teja. C’est surtout au niveau de la communication que nous devions nous améliorer. Le staff a mis le doigt dessus et aujourd’hui, on constate qu’il y a une certaine progression. C’est intéressant."

Et cette défense a vu un renfort débarquer : Dino Arslanagic. "Son expérience va nous faire du bien. C’est bien que l’on ait pu faire un match ensemble lors de ce stage pour voir si ce que l’on constatait lors des entraînements pouvait se constater en match. Et on a pu le voir puisque quand nous avons joué ensemble, nous n’avons pas pris de buts."

Cette arrivée de Dino rassure David Hubert.

"En tant que milieu défensif, je suis content d’avoir ce nouveau joueur derrière moi. Et puis, il y a les autres arrivées. Tout le monde dans le groupe va devoir monter d’un cran avec cette nouvelle concurrence. Le coach met en place quelque chose d’intéressant."

La communication est un point auquel est attaché David Hubert.

"C’était un manquement lors de notre première partie de saison. Quand il y a de la communication, cela dégage une certaine confiance, de l’assurance. Avec cette communication, on s’aide soi-même mais aussi ses coéquipiers."

Avec ces nouvelles arrivées, le REM est-il paré pour les neuf prochains matchs ? "Nous avons trois joueurs en plus. La concurrence a augmenté. Matuleviscius a apporté un profil que nous n’avions pas encore dans notre noyau. Et Kabasele est amené à remplacer Trezeguet parti à la Can."