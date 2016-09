De Boeck a failli être viré après la défaite contre Zulte

Mouscron

La position de Glen De Boeck a la tête de Mouscron est fragilisée. Ce n’est un secret pour personne. Et sa tête a déjà failli tomber dimanche, au lendemain de la cinglante défaite 1-5 face à une équipe bien en place de Zulte Waregem.

Mouscron est dirigé sportivement par deux managers : Juri Selak et le plus discret Humberto Paiva. Au lendemain de la défaite, les deux hommes se sont rencontrés pour évoquer le match de la veille et surtout l’avenir du coach.

Les journalistes ont tenté de joindre le, d’habitude, très disponible Juri Selak durant une grande partie de la journée mais sont tombés sur sa messagerie. La raison était simple : le sort de Glen De Boeck fut débattu tout au long de la journée.

Juri Selak voulait visiblement se débarrasser de Glen De Boeck. Là aussi, ce n’est un secret pour personne, les deux hommes ne partiront jamais en vacances ensemble. Et pour appuyer sa volonté de se séparer de Glen De Boeck, Juri Selak avait un successeur à présenter : José Riga. Et ce dernier était visiblement prêt à donner son premier entraînement lundi déjà.

Mais voilà, Humberto Paiva ne partageait pas cette volonté.

Le cas a donc été discuté plus haut. Les deux hommes représentent chacun une part des investisseurs dans l’organigramme de l’Excel Mouscron. Et le clan de Humberto Paiva a, semble-t-il, tapé plus fort sur la table que l’autre clan.

En fin de journée, on recevait un message de Juri Selak prônant l’apaisement à une semaine d’un déplacement crucial à Westerlo. "Nous devons tous ensemble préparer un match important à Westerlo et oublier au plus vite celui de samedi."

Un apaisement de façade car tout le monde sait très bien que la direction mouscronnoise risque de ne pas digérer une défaite en terre campinoise.

Depuis cet épisode orageux de ce dimanche, le groupe essaie de relever la tête et de préparer au mieux le déplacement à Westerlo. Les joueurs savent qu’ils ont le sort de leur coach entre leurs pieds. Nous verrons donc samedi sur le coup de 21 h 45 si les Mouscronnois étaient bien derrière leur entraîneur.