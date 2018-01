Noam Debaisieux (18 ans) a appris le 26 décembre qu’il accompagnait l’Excel Mouscron en stage. "C’était juste après le match face à Bruges", raconte-il. "Je n’étais pas vraiment surpris. Je savais que le club prenait souvent des jeunes avec lui en stage et comme ces derniers temps je m’entraînais régulièrement avec les A, je m’y attendais un peu. Je dirais plutôt que j’étais content et non pas surpris."