Les Mouscronnois connaissent des soucis d’identification à la nouvelle structure footballistique de leur ville. Il faut dire que depuis la faillite de l’Excelsior, le club a connu quelques remous.

Nés de l’absorption de Péruwelz, les Hurlus ont redébuté l’aventure en Promotion sous le nom de Royal Mouscron-Péruwelz. Rapidement, les dirigeants se sont rendu compte que seuls, ils n’arriveraient pas à gravir les échelons de la hiérarchie du football national.

Les voisins du Losc ont été sollicités et ont permis au RMP de retrouver l’élite nationale via des prêts et une participation très active dans la gestion quotidienne du club. Dimitri Mohamed et Thibaut Peyre sont les seuls à avoir connu cette période.

Lille s’est ensuite retirée et a laissé place aux nouveaux investisseurs maltais. Le RMP devient alors le REM (Royal Excel Mouscron) et retrouve ses couleurs blanches et rouges.

Malgré ce rapprochement vers feu l’Excelsior, la sauce a du mal à prendre.

En coulisses, les dirigeants s’activent. Récemment, ils se sont lancés dans une vision à moyen terme : Mouscron 2022. Dans cinq années, les Hurlus fêteront le centenaire (il s’appelait alors le Stade Mouscronnois). "Depuis la reprise du club en juillet 2015 par un fonds d’investissement maltais détenu par Adar Zahavi, le REM ne cesse de se développer" , explique Gautier Facon, le responsable marketing. "Le projet en est encore qu’au début et le processus de développement sportif et économique passe par la période de transition actuelle."

On apprend que d’ici 2022, le club entend, évidemment, stabiliser le club en D1 et développer le centre de formation. Et pour fêter le centenaire, le club verrait bien un trophée venir couronner leur travail.

Ce plan sur cinq années fait évidemment penser au fameux 3-6-9 des Carolos . "Sportivement et structurellement, le Sporting de Charleroi est un exemple" , reconnaît Gautier Facon.

Gautier Facon, qui est un Mouscronnois pur jus, sait aussi que sa mission est délicate et qu’elle ne dépend pas que des efforts fournis en matière de marketing et de sponsoring. "La réussite d’un tel plan par le sportif évidemment."

L’équipe première et ses résultats sont très importants. "C’est la locomotive d’un tel projet. J’en veux pour exemple notre début d’année 2017. Nous avons remporté nos deux premiers matchs de l’année à la maison face à Lokeren et à Eupen. Et bien, pour notre prochain match face à Ostende, nous constatons déjà un effet sur les ventes de tickets. Les recettes passent aussi par un bon ticketing. Et un bon ticketing par de bons résultats."





Mouscron n’est pas Charleroi

Pour une fois, on ne pourra pas reprocher aux Mouscronnois d’avoir une vision à plus long terme, même si l’avenir des Hurlus en D1A est encore loin d’être assuré. Ce plan, sur papier, est séduisant : améliorer la formation des jeunes espoirs mouscronnois pour les amener en équipe première. Ainsi que la mise en avant de jeunes joueurs étrangers comme c’est le cas actuellement. Ce plan nécessite aussi quelques moyens financiers. Les actionnaires ont déjà mis la main à la poche mais, pour le moment, le club lutte chaque saison pour le maintien.

La faute à quoi ? Une méconnaissance du football belge et de ses spécificités. Les investisseurs/actionnaires ont sous-estimé le niveau de notre championnat et peut-être surestimé certains joueurs provenant de leurs réseaux. De plus, Mouscron n’est pas Charleroi. Le tissu industriel n’est pas aussi développé que dans le Pays Noir. Mouscron devra innover pour séduire les locaux. Et surtout avoir des résultats sur le terrain.