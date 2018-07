La défaite face à Audenaerde (D1 amateurs), même avec une équipe B, laissera des traces à l’Excel

Frank Defays avait décidé d’aligner hier soir une équipe « B » face à Audenaerde puisque l’Excel va disputer une nouvelle joute amicale, face à Saint-Trond cette fois. « Même si je n’aime pas spécialement cette qualification d’équipe B, cela en était presqu’une », reconnaissait l’entraîneur des Mouscronnois. « Actuellement, ils font tous partie intégrante du noyau A et beaucoup sont susceptibles de monter en cours de match officiel . »

Quand on sait que ce lundi, le Namurois devrait officialiser les noms des joueurs qui sont priés de partir ou de se refaire une santé dans un autre club, voire en U21, certains joueurs n’ont certainement pas gagné des points aux yeux de Frank Defays. « J’ai été conforté dans mes idées. En première période, il y avait encore la volonté de vouloir travailler ensemble. Mais en seconde période, il n’y avait plus d’animations, de gniak, d’envie… Offensivement, on a fait preuve d’un manque de réalisme, défensivement presque chaque action adverse était synonyme de danger. Nous avons tout subi lors de cette rencontre… »

Ce soir, Mouscron affronte Saint-Trond à Beringen avec une toute autre équipe. « Je m’attends à beaucoup mieux… » Cela sera de toute façon difficile de faire pire…