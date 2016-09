Defourny: "Je veux rendre difficile le choix de Glen De Boeck"

Mouscron

Glen De Boeck avait annoncé juste après la victoire de Westerlo qu’il allait effectuer une tournante au niveau de ses trois gardiens. Delac a joué en Campine, Defourny jouera ce soir à Dessel tandis que Vagner officiera vendredi face à Bruges. Le but, c’est de créer définitivement une hiérarchie au niveau des gardiens du REM.

"Je prends cela comme une chance", souligne Théo Defourny. "Dans le noyau, il y a trois gardiens qui ont envie de jouer et qui le montrent aux entraînements. Là, nous recevons une opportunité de recréer une nouvelle hiérarchie. Mais pour moi, le plus important, c’est que la concurrence entre nous reste saine."

Théo Defourny joue donc un rôle en vue pour la saison en un match. La pression doit être énorme sur ses épaules. "Eh! bien non. Je prends cela comme une récompense du travail que je réalise depuis le début de la saison. Et puis, cela reste un match de Coupe. Dans un tel match, seule la qualification compte. Ma prestation personnelle doit passer au second plan, même si je me dois de réaliser un bon match."

Cette place de numéro 1, Théo Defourny y croit. "Bien évidemment que j’y crois. Sinon cela ne servirait à rien d’être là à tous les entraînements. Je vais faire ce match du mieux que je peux. Je veux qu’à la fin de ce match de Coupe, le choix du coach soit le plus difficile possible."

Glen De Boeck n’a jamais caché la situation à Théo Defourny, qui prend son mal en patience. Tantôt sur le banc, tantôt en tribune. "Depuis le début de la saison, nous savons que Vagner était le numéro 1 et que pour la place sur le banc, le coach a toujours dit qu’il allait effectuer la tournante. Il ne m’a jamais pris en traître sur ce point."

En attendant le verdict que rendra Glen De Boeck après le match de vendredi face à Bruges, les trois gardiens mouscronnois se serrent les coudes. "Après que Vagner a réalisé sa bourde lors du match face à Zulte Waregem, nous avons essayé de lui remonter le moral. Il était fort déçu de sa prestation. Nous avons essayé de lui changer les idées. Je suis certain qu’il va vite rebondir. Il a de l’expérience. Cela peut nous arriver à tous de passer à côté d’un match. Le souci avec cette rencontre face à Zulte, c’est qu’en plus, le score était particulièrement sévère."

On se souviendra aussi que Théo Defourny aurait pu partir cet été à Lommel. "J’avais cette opportunité, mais le coach voulait que je reste car j’avais réalisé une bonne prestation. Bon, ensuite, Matej Delac a débarqué pour concurrencer. Mais c’est le foot…"