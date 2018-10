Le nettoyage se poursuit à l'Excel Mouscron. Lors de la dernière trêve internationale, le staff hurlu avait indiqué à sept joueurs qu'ils devaient s'entraîner à part du noyau A. Pour les entraîner, on retrouvait deux duos : Demol-Croes et Patz-Moore.

Mais depuis ce mercredi, la donne a changé. Ce noyau C, appelé plus poliment le noyau "aspirants" puisqu'on y retrouve quelques jeunes ainsi que des indésirables, est désormais entièrement entraîné par le duo Demol-Croes, soit les deux plus anciens membres du staff mouscronnois.

Le club s'est justifié dans un communiqué : "Avec l’arrivée de Bernd Storck et de son staff à la tête de l’équipe première, les rôles ont été redistribués au sein de l’équipe d’encadrement. Afin d’améliorer la transition entre le centre de formation et l’équipe première, la direction et le staff ont décidé de réorganiser tout cela.

Enfin, Quentin Walcarius, adjoint du Directeur Sportif, a été chargé de mettre en place une cellule de scouting qui nous servira pour les futurs transferts.

« aspirants