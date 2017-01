Simon Diedhiou était tout sourire. Après son triplé de l’aller à Eupen, l’attaquant sénégalais du REM a encore été l’un des hommes du match face aux Pandas avec un but et en provoquant le penalty du 2-0.

"J’ai toujours dit que nous allions arriver à avoir des bons résultats", expliquait le capitaine d’un soir. "On travaille beaucoup à l’entraînement et, surtout, on travaille bien. Il ne nous manquait que la réussite."

Cette réussite semble sourire aux Hurlus en 2017. "Nous avons laissé nos mauvais résultats de 2016 derrière nous. Depuis le début de cette année, nous avons la tête plus tranquille. Nous sommes plus positifs. Cela s’est senti sur le terrain."

Simon Diedhiou a aussi pris son rôle de capitaine à cœur. "Le coach a voulu mettre en avant ma mentalité. Je ne suis pas quelqu’un qui va faire de beaux discours. Par contre, je peux montrer l’exemple au niveau de l’engagement."

Simon Diedhiou n’a pas hésité à encourager ses coéquipiers, féliciter les joueurs qui quittaient la pelouse prématurément ou encore à conseiller Filip Markovic avant que le Serbe ne botte son penalty.

"Je lui ai simplement dit qu’il devait tuer la rencontre en transformant son essai. Bon, je ne pensais pas qu’il allait faire une Panenka …"

Quand on parle de réussite, le penalty de Markovic est un exemple. La prestation du Serbe est aussi à souligner.

"Il a compris qu’il devait travailler défensivement, ce qu’il ne faisait pas toujours."

Malgré la victoire, Rednic veut toujours des renforts. Et les cibles semblent êtres Farouk Myia, le milieu de terrain du Standard et un certain… Jérémy Perbet.