Le gaucher du Royal Excel Mouscron n’est pas le plus beau joueur à voir évoluer sur un terrain. Mais il est certainement de ceux qui affichent une plus grande volonté lorsqu’il s’agit de mouiller son maillot pour le club.

Dimitri, ce match à Bruges, c’est un match que vous devez craindre, surtout quand on se remémore le 7-0 d’Anderlecht.

"Nous ne devons certainement plus penser à Anderlecht. Ce match est passé; il est derrière nous. On sait évidemment que cela ne sera pas facile comme match et que Bruges, c’est du costaud. Mais nous n’aurons rien à perdre."

Depuis l’arrivée de Mircea Rednic, avez-vous constaté une évolution dans le groupe ?

"Oui. Cela s’est vu d’ailleurs sur le terrain. Contre Westerlo, il nous a manqué que les buts. C’était frustrant. On aurait dû gagner ce match."

Que vous a-t-il manqué pour prendre les trois points ?

(...)