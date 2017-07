Mouscron De nombreux mouvements sont attendus ce lundi à l’Excel Mouscron

À quelques jours du début du championnat, le noyau de l’Excel Mouscron n’est pas encore au complet. Loin de là. Plusieurs mouvements sont attendus dans les prochains jours. Dans les deux sens.

Départs

Un départ ne fait pas l’ombre d’un doute, mais se fait attendre : celui de Filip Markovic. Le Serbe ne jouera plus sous Mircea Rednic. Bourré de talent, Markovic est aussi un sale caractère et sa mauvaise réputation fait que les candidats ne se bousculent pas au portillon pour s’attacher ses services.

Un autre départ devrait prochainement intervenir et celui-là déplaît fortement à Mircea Rednic. Dino Arslanagic ne veut plus jouer sous la vareuse mouscronnoise. Il a reçu une offre et veut partir. Et Mouscron risque bien d’être le dindon de la farce puisque le Standard avait négocié en son temps un grand pourcentage de la revente du joueur…

Arrivées

Mohamed Aïadara, un milieu de terrain sénégalais de 27 ans qui portait la vareuse du Werder Brême B la saison dernière a signé un contrat. La nouvelle devrait être officialisée ce lundi, tout comme la signature du défenseur portugais Artur Jorge. Actif à Braga la saison dernière, il devra donc remplacer Dino Arslanagic.

Autre renfort possible ce lundi : Sébastien Lucigno. Le club a un accord avec le latéral droit du KV Ostende. Il connaît bien Mircea Rednic et pourrait remplacer Mickaël Tirpan parti à Eupen.

Reste les trois tests. Teddy Mézague pourrait profiter du départ de Dino Arslanagic pour obtenir un contrat. Mircea Rednic apprécie toujours autant Anil Koç tandis que Dolly Menga ne devrait pas être conservé. Un autre attaquant est attendu dans les prochains jours.

Thomas Van den Bril