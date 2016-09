Ferber: "Il faudra prendre ses c******* en main !"

Mouscron

Roman Ferber aurait aimé fêter cette première titularisation avec l’Excel d’une autre manière. Surtout que sur un plan personnel, l’attaquant affiche un but et une reprise sur la latte.

"De mon match, c’est ce que je retiendrai. Un tir, un but. Collectivement, c’est moins bon. Nous avons pris deux coups sur la tête. L’un avant la mi-temps avec ce but contre notre camp. Cette passe en retrait d’Essikal était pour moi inutile. Ensuite, on prend ce troisième but après 30 secondes en seconde période. Et là, c’était vraiment de trop."

La semaine prochaine, Mouscron se rend à Westerlo avec l’obligation de prendre des points. "Nous ne pourrons pas nous contenter d’un seul point. Nous avons besoin des trois points. Tout le monde devra travailler et se ressaisir. Il faudra prendre ses c… en main pour sortir un gros match."