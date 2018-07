Frank Defays part en confiance à Ostende pour cette première journée de championnat.

Frank Defays avait rarement été aussi souriant et confiant depuis le début de la préparation. Peut-être est-ce parce qu’il avait appris quelques minutes plus tôt la qualification de Frandtzy Pierrot. « C’est une bonne chose pour nous. Il a une énorme envie. Il est robuste et a un physique atypique. Je suis un ancien défenseur. Et quand j’avais un gars comme ça en face de moi, j’étais content quand le match était fini. »

Pour ce déplacement à Ostende, le Namurois pourra quasiment compter sur un groupe au grand complet. « Selim Amallah a repris la course et le dernier venu, Jesus Marimon est touché aux adducteurs. Mais ce n’est pas grave. J’ai confiance en cette équipe. J’ai un bon sentiment. Evidemment l’idéal, c’est toujours de prendre une victoire pour cette première journée de championnat. Mais comme tout entraîneur, je me pose tout de même des questions. »

Dans les prochaines semaines, de nouveaux joueurs devraient débarquer. « Je découvre cette particularité du milieu pro. Le mercato est très actif et le sera encore jusqu’à la fin du mois d’août, période à laquelle on fait le plus de bonnes affaires. Je viens du milieu amateur, j’ai dû m’adapter… »

Le noyau : Werner, Katranis, de Medina, Olinga, Napoleone, Mbombo, Mohamed, Gkalitsios, Spahiu, Libertiaux, Pierrot, Gulan, Diedhiou, Vojvoda, Huyghbaert, Vandurmen, Godeau, Butez, Lukovic, Kuzmanovic, Sambu.