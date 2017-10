Avec quinze buts encaissés depuis le début de la saison, la défense mouscronnoise est l’une des plus perméables de D1A. Seules les formations d’Eupen (26 buts), de Lokeren, de Genk et d’Ostende (16 buts) présentent un bilan défensif moins glorieux.

Mircea Rednic veut toutefois édulcorer cette statistique. "N’oubliez pas que nous avons pris cinq buts face à Charleroi", souligne l’entraîneur roumain. "Et parmi ces cinq buts, on retrouve au minimum trois cadeaux. Mais c’est aussi la preuve que nous devons encore travailler ce point."

Ce samedi, à Genk, Mircea Rednic sera privé de Teddy Mézague, out suite à une torsion des ligaments du genou. Une tuile tant le Français était apparu comme le guide de la défense centrale mouscronnoise, tantôt associé à Christophe Diedhiou, tantôt à Bruno Godeau.

"Pour le remplacer, je n’ai pas beaucoup de solutions", peste Mircea Rednic.

À son poste, soit défenseur central droitier, Mircea Rednic ne possède que Nathan de Medina. Mais l’ex-Anderlechtois n’a pas encore eu les faveurs du Roumain depuis le début de la saison. "Il s’améliore de semaine en semaine", poursuit Mircea Rednic. "Il a progressé dans son jeu et possède beaucoup de talent. Mais il est encore fort jeune."

Mircea Rednic pourrait alors opter pour Bruno Godeau ou pour Aristote Nkaka. "Nous avons testé les deux possibilités en semaine", affirme le Roumain qui semble ne toujours pas avoir effectué son choix.

Aristote Nkaka semble partir avec les faveurs des pronostics. Le milieu de terrain avait déjà été cette solution lors du match initial à Ostende et le Diablotin s’en était assez bien sorti. Et il présente l’avantage d’être droitier et plus présent dans les duels, soit les mêmes qualités que Teddy Mézague.

À noter que cela ne devrait pas être le seul changement en défense puisque Mircea Rednic a confirmé vouloir titulariser Sébastien Locigno et non Mergim Vojvoda.

Notre direct: