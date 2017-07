Arrivé au début du mois de juillet à l’Excel de Mouscron en provenance d’Ostende, Bruno Godeau a certainement dû avoir un grand sourire lorsqu’il a découvert le nom du premier adversaire du REM en championnat : le KVO.

"Je suis content de déjà les retrouver", sourit le défenseur. "Je n’ai gardé que des amis là-bas. C’est un club familial, un peu ce qu’est Mouscron aussi. J’y ai été bien accueilli. J’ai passé de belles années à la Côte mais j’y vais sans aucune pression. Je n’ai plus rien à leur prouver."

L’expertise de Bruno Godeau sera importante pour Mouscron qui connaîtra quelques novices dans son groupe (Govea, Amallah, Aïdara) pour cette première de la saison.

C’est surtout vis-à-vis des attaquants ostendais que les conseils de Bruno Godeau seront intéressants : "Joseph Akpala, il est très fort dans son placement, dans son jeu de tête et il sait garder un ballon. Richairo Zivkovic, lui, il est très rapide, joue en profondeur et est toujours en mouvement. Cela ne sera pas facile et nous devrons jouer en bloc. Nous devons rester concentrés et y aller dans l’esprit que nous n’avons rien à perdre. C’est bien le KVO qui est favori, surtout après leur match à l’OM de ce jeudi."

Cette défaite à Marseille a confirmé les impressions de Bruno Godeau sur ses anciens coéquipiers.

