La défaite de Westerlo la veille face à Bruges offrait une possibilité unique à Mouscron de relancer la course pour le maintien. Mais voilà, les Hurlus ont failli en seconde période après avoir été brillants lors des quarante-cinq premières minutes. Mouscron a laissé filer trois points ultra-importants et a permis à Waasland-Beveren de quasiment obtenir son maintien.

"Ce match, on devait le gagner. Ou du moins, on ne devait pas le perdre", expliquait Thibaut Peyre. "Et là, je me demande encore comment nous avons fait pour le perdre après notre très bonne première période. Mais nous avons été méconnaissables en seconde période. C’est un cauchemar…"

Les Mouscronnois ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes après cette terrible déconvenue qui les condamne à réaliser un exploit lors des trois prochains matchs. "Mathématiquement, c’est encore possible. Mais il faut être réaliste. Westerlo risque encore de prendre l’un ou l’autre point…"

Son compère de la défense mouscronnoise, Jérémy Huyghebaert, était peut-être celui qui se voulait le plus positif malgré la défaite. "J’y crois à ce maintien. Et même si Westerlo prend un point ou deux, si nous faisons un six sur neuf, nous pouvons nous maintenir. J’y crois à fond…"

L’entraîneur du REM, Mircea Rednic, avait une mine déconfite lui qui, d’habitude, affiche un large sourire. "Je suis triste. Très triste. Notre première période a été bonne. Mais nous avons raté nos occasions de faire 2-0. Et dans un match pareil, il faut marquer. Au lieu de cela, on se prend le but du 1-1. La décision est tombée en seconde période. C’était catastrophique. Waasland-Beveren était mieux en place. Nous avons été obligés de prendre des risques et nous l’avons payé cher."

Le Roumain, sans grande conviction, estimait que le maintien était encore possible. "Il nous reste trois matchs. On doit y croire. Nous sommes des professionnels. Nous devons jouer le coup à fond."

Mais les mines déconfites mouscronnoises ne laissaient pas beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, Mouscron a huit orteils en D1B. Et le calendrier des Hurlus, avec un déplacement à la Gantoise, la réception du Standard et un dernier derby à Courtrai, n’est pas le plus abordable. "Nous n’avons pas notre destin entre nos mains ", concluait Thibaut Peyre .