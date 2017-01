Voir débarquer Nathan Kabasele à Mouscron, ce n’est pas vraiment une surprise. Enfin, si, tout de même. Son nom a été cité lors des trois derniers mercatos et, à chaque fois, l’attaquant belge de 22 ans a décliné la proposition mouscronnoise.

Aujourd’hui, il n’a plus hésité avant de s’engager avec les Hurlus. Nathan Kabasele n’a pas traîné au moment de faire un choix sur son avenir. En ce début d’année 2017, lui qui était resté à Neerpede alors que ses coéquipiers d’Anderlecht étaient en stage à La Manga, il voulait être au plus vite rassuré sur ses prochaines missions.

Il avait le choix entre porter le maillot de la lanterne rouge mouscronnoise ou alors de s’engager avec Queens Park Rangers, en Championship. "À mon âge, je me dois de jouer", justifie Nathan. "À Mouscron, je sens que j’aurai plus de possibilité d’obtenir ce temps de jeu qu’à QPR. C’est un challenge qui m’est proposé par Mouscron et j’apprécie énormément les challenges."

(...)