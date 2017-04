Il y a dix jours, Nathan Kabasele n’était pas repris dans le groupe pour le déplacement à Roulers. Sur le coup, Nathan Kabasele a pris une gifle en plein visage, même si le Bruxellois préfère relativiser.

"Quand le coach m’a dit que je n’étais pas repris, je n’ai pas pris cela comme une sanction mais bien comme un boost ", explique l’attaquant du REM auteur du but d’ouverture mercredi soir. "J’ai pris conscience de certains points. Je devais plus bosser à l’entraînement et c’est ce que j’ai fait. Le coach a tenu ses promesses et m’a repris. Il m’avait prévenu que j’allais avoir ma chance lors de ces PO2, qu’une tournante allait être organisée."

Mircea Rednic l’avait d’ailleurs annoncé comme une certitude plus de 24 heures avant le début de la rencontre. Et il ne l’a pas regretté. En première période, Nathan Kabasele aurait été le Mouscronnois le plus en vue. Son dernier geste a longtemps fait défaut avant qu’il n’ouvre le score peu avant la fin de la première période.

"Ce but me fait évidemment plaisir", sourit Nathan Kabasele. "Mais c’est vrai que l’on aurait dû en mettre d’autres avant la pause. Nous avons eu les occasions mais nous ne sommes pas parvenus à concrétiser suffisamment."

[...]

