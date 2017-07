Mouscron prenait la pose en début d’après-midi pour la traditionnelle photo d’équipe. Sur cette photo ne figuraient pas Mohamed Aïdara (Werder Brême B) ni Frank Boya (Munich 1860), tous les deux en test depuis plus d’une semaine.

Sur le coup de 15h, trois autres joueurs débarquaient au Canonnier et non des moindres : Teddy Mézague suivi de Dolly Menga et d’Anil Koc.

Teddy Mézague a porté deux saisons le maillot de Mouscron. La saison dernière, après une fracture du talon, il a porté les couleurs de Leyton Orient (D4 anglaise).

Dolly Menga était lui prêté par Braga au FC Ashod (Israël).

Anil Koc, qui a été lancé par Mircea Rednic au Standard à 17 ans, jouait en Turquie, à Antalyaspor.