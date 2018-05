Les Hurlus soutiennent une campagne pour des vêtements de sport clean.

Ce vendredi, les Mouscronnois ont adhéré à la campagne "vêtements clean" lancée par Solidarité Mondiale, une ONG du Mouvement Ouvrier Chrétien et d'autres partenaires.

"La plupart des vêtements de sport sont fabriqué de l’autre côté de la planète au Cambodge, au Bangladesh, en Chine ou en Indonésie. Par des jeunes gens (dont une majorité de femmes) qui travaillent de longues journées pour un salaire de misère et dans des conditions de travail dangereuses", explique-t-on du côté de Solidarité Mondiale."Avec la campagne vêtements clean, nous voulons prouver que les belges mordus de sport veulent des vêtements de sport produits dans de bonnes conditions de travail, et ainsi pousser les entreprises à s’engager à produire des ‘vêtements clean’ en veillant à un salaire vital pour leurs travailleurs ici et là-bas, la liberté d’association pour leurs travailleurs ici et là-bas et la transparence sur le lieu et les conditions dans lesquelles sont produits nos vêtements de sport. »

Pour prouver leur engagement dans cette campagne, les joueurs ont signé un maillot de l'opération ainsi qu'une bâche promotionnelle. Cette bâche sera déployée par les joueurs lors du match Mouscron-Lierse de ce mardi 8 mai.