Suite aux plaintes de Malines, Mouscron demande à l’Union Belge et à la Pro League de se positionner.

L’Excel Mouscron a réagi suite aux différentes attaques d’il subit depuis plusieurs jours de la part du KV Malines. « Ce jeudi 26 avril, le Royal Excel Mouscron par le biais de son président Patrick Declerck, a adressé un courrier recommandé à Messieurs Linard, comité exécutif de l’URBFSA et François administrateur délégué de la Pro League. Dans cette missive, le Président du Royal Excel Mouscron invite formellement le Comité Exécutif de l’URBFSA et la Pro League à faire appliquer l’article 34 des Statuts de la Pro League afin de résoudre le différend qui oppose le REM et le KV YR MECHELEN et à défaut de règlement de soumettre le contentieux devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport.

De plus conformément aux articles 14 et 34 des statuts de la Pro League, le REM estime que, par son comportement, ses déclarations, ses accusations et ses sous-entendus, le KV YR MECHELEN a affecté les relations sociales avec le REM et ce dernier a subi un préjudice matériel et moral qu’il convient de réparer. »