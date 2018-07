Depuis le stage aux Pays-Bas, Frank Defays, l’entraîneur de l’Excel, ne cesse de répéter qu’il a un groupe beaucoup trop conséquent à sa disposition. Et qu’il veut le dégraisser. L’idée est donc d’éliminer quelques éléments. Soit en leur disant qu’on ne compte plus sur eux. Soit en permettant aux jeunes de se refaire une santé avec les U21.

Mardi dernier, Frank Defays avait eu une réunion avec la direction et, semblait-il, les différentes parties étaient tombées d’accord sur une liste de joueurs qui ne feraient plus partir du noyau A à partir de ce lundi 23 juillet. C’est l’entraîneur himself qui préviendra les joueurs. Non pas par message mais bien lors d’une discussion d’homme à homme.

La liste des indésirables ne sera donc communiquée qu’après ces discussions. Toutefois, un nom semble être une évidence : Logan Bailly. Le gardien disputait le rôle de numéro 1 à Olivier Werner. Et le staff a opté pour le Stoumontois plutôt que pour l’ancien portier de Genk. La preuve de cette décision : Bailly n’a pas disputé la moindre minute lors des macthes amicaux de préparation.

En ce qui concerne les autres noms, les deux derniers amicaux peuvent servir de baromètre. Autant Frank Defays a été satisfait des joueurs lors de la victoire face à Saint-Trond vendredi dernier, autant il n’a pu cacher sa déception concernant les joueurs qui ont évolué face à Audenarde (défaite 1-0 face à une D1 amateurs). Dans ce groupe-là, certains joueurs peuvent avoir des soucis à se faire. Mais aussi ne s’en prendre qu’à eux-mêmes…