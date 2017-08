Laurent Demol est depuis un peu plus de deux ans maintenant à Mouscron. L’adjoint de Mircea Rednic a également connu Cedomir Janevski et Glen De Boeck dans le staff hurlu. Avec Olivier Croes, le préparateur physique, il est indéboulonnable alors que d’autres adjoints ou entraîneurs de gardiens ont depuis quitté le Canonnier. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué.

Cet été, Laurent Demol, votre nom a été souvent cité du côté du Pays de Charleroi. Des contacts poussés ont eu lieu. Pourquoi n’êtes-vous pas aujourd’hui sous les ordres de votre ami Felice Mazzù ?

"En dehors de l’aspect purement contractuel (NdlR : Laurent Demol avait encore un an de contrat à Mouscron) , il y avait plus de contraintes> du côté de Charleroi. Là, je devais effectuer le travail d’adjoint de Felice Mazzù et aussi endosser le rôle de coach des U21 . Sur toute une semaine, cela devenait compliquer à gérer au niveau des horaires. Même si le projet était intéressant à Charleroi, les charges de travail et les contraintes étaient trop lourdes."

Au Sporting Charleroi, on dit que vous avez mangé votre parole.

"Quand à Mouscron, on a entendu que j’étais sollicité par Charleroi, Paul Allaerts, le directeur général, a demandé à me voir. Cela restait et cela reste mon employeur. La donne aurait peut-être été différente si j’avais été en fin de contrat à Mouscron. Je n’ai pas retourné ma veste, cela, je peux vous l’assurer."