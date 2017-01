Mircea Rednic ne pouvait compter sur Mickaël Tirpan (tendinite à la cheville), Dimitri Mohamed (contracture au fessier), Karim Essikal (eau dans le genou), Nathan Kabasele (cheville) et Mulic (non-repris) pour ce seul match amical du stage hivernal.

Les Hurlus, bien que légèrement émoussés par les efforts fournis durant la semaine et encore dans la matinée, ont surtout mis l’accent sur l’organisation. On retiendra que Mircea Rednic a voulu tester son nouveau défenseur, Dino Arslanagic, avec Thibaut Peyre en première période et avec Stefan Simic, en partie, en seconde période. Dino Arslanagic est amené à devenir le patron de cette défense hurlue.

Mais c’est lui qui a provoqué le penalty qui a permis à Wurzburger de prendre l’avantage. Un penalty que toute la défense hurlue contestait. "Je touche la balle, pas le joueur. Même le juge de ligne a donné corner et pas penalty. C'est scandaleux," racontait Dino Arslanagic. Avant cela, l’arbitre avait annulé un but de Diedhiou sur un centre de Vojvoda pour un hors-jeu inexistant.

Lors de cette seconde période, Mircea Rednic faisait tourner son effectif et les Allemands en profitaient pour planter deux autres buts via Traut.

L’équipe alignée : Delac (46e Defourny), Vojvoda (65e Neves), Arslanagic (65e Van Durmen), Peyre (46e Simic), Gulan (65e Selak); Markovic (46e Graovac), Nkaka, Hubert (46e Huyghebaert), Viola (46e Stojanovic) ; Olinga, Diedhiou (65e Matuleviscius).

Les buts : 64e Benatelli sur pen. (0-1), 71e Traut (0-2), 78e Traut (0-3).