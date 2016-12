Parce que les chiffres valent mieux qu’un long discours, il suffit de regarder les statistiques des attaquants du REM pour percevoir les difficultés que rencontre Mouscron à marquer des buts.

Filip Markovic : avec cinq buts, trois assists et 1.183 minutes jouées, le Serbe est actuellement l’attaquant le plus performant du noyau hurlu. Mais il est considéré comme un milieu de terrain...

Simon Diedhiou : trois buts, trois assists et 1.578 minutes à son actif. Le Sénégalais n’a démontré ses talents de buteur que lors du déplacement à Eupen lors duquel il a planté ses trois seuls buts de la saison. Généreux dans l’effort, il arrive souvent émoussé en zone de finition.

Trezeguet : trois buts, trois assists et 1.229 minutes. Avec plus de réalisme, l’Égyptien aurait pu (dû ?) offrir le but de la victoire aux siens. S’envole bientôt pour la Can.

Valentin Viola : un but, un assist et 709 minutes de temps de jeu. L’Argentin a une technique au-dessus de la moyenne dans le noyau hurlu; mais semble jouer en retenue. Ce n’est pas lui qui va accélérer le jeu. Si Mouscron veut gagner face à des petites équipes, c’est comme cela qu’il doit pourtant procéder.

Roman Ferber : un but en 359 minutes. Le Carolo est actuellement blessé. Dommage car nul doute qu’il aurait reçu sa chance en cette fin d’année.

Les autres : Fesjal Mulic (278 minutes), Islam Feruz (164 minutes) et Fabrice Olinga (81 minutes) n’ont jamais pu démontrer qu’ils devaient obtenir grâce aux yeux de De Boeck ou aujourd’hui de Rednic. Sans conteste, c’est dans le secteur offensif que Mouscron devra avant tout se renforcer lors du prochain mercato.