Les maux de l’Excel Mouscron

Mouscron

Même si Juri Selak a confirmé Glen De Boeck et le staff ce dimanche soir, les relations entre les managers du club (Selak et Paiva) et le staff ne sont pas au beau fixe. Certains choix sont contestés d’une part et de l’autre, le staff a eu le sentiment de ne pas avoir été écouté lors du mercato. Le staff voulait des joueurs expérimentés, qui connaissent le championnat de Belgique et avec la nationalité belge. Bref, tout ce qu’il n’a (quasiment) pas eu… Glen De Boeck et Lorenzo Staelens se sont exprimés dans la presse sur cette problématique et se sont fait taper sur les doigts.

Depuis, les relations sont assez tendues entre la direction et le staff. Et les joueurs le ressentent.

