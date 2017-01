Jusqu’au but de Mbaye Leye, les Mouscronnois avaient réalisé le match presque parfait face à Zulte Waregem ce mardi soir. Mais ce but a plongé les Hurlus dans une colère profonde. Et il y avait de quoi. Lanterne rouge, le REM a besoin de tous les points qu’il peut glaner ça et là. Mais l’arbitre Boterberg, en accordant un but alors que Leye est largement hors-jeu et en refusant de signaler un penalty pour une faute de main toute aussi évidente de Hamalainen, a privé les Hurlus de ce point précieux.

"On ne peut pas vraiment parler de fait de jeu", pestait Dimitri Mohamed, en commentant la phase du but. "C’est clairement une grosse erreur. Et c’est particulièrement râlant puisque ce n’est pas la première fois que cela nous arrive. Nous en sommes au point où on se demande si certaines personnes n’ont pas envie de voir Mouscron quitter la D1 à la fin de cette saison. Nous sommes particulièrement en colère."

Le Mouscronnois Jérémy Huyghebaert était tout aussi affligé par le comportement des arbitres. "J’ai discuté avec Mbaye Leye. Il m’a dit qu’il a poussé le ballon dans le but en pensant que l’arbitre allait signaler le hors-jeu. Il avait vu qu’il était loin derrière notre dernier défenseur. C’est fou."

Les Mouscronnois ont vu la phase quelques secondes après le but sur l’écran géant du stade. "Je l’ai signalé au quatrième arbitre qui a pris le temps de répondre à nos questions. Il m’a expliqué que l’arbitre peut changer d’avis jusqu’au moment où les images sont diffusées." Et elles ont été rapidement montrées après le but.

Le capitaine David Hubert est sorti sur blessure après trente minutes. "J’ai donc pu assister à tête reposée aux deux phases litigieuses. Je les ai vues en direct et aussi sur la télévision. Ok, on peut évoquer les erreurs d’interprétation, mais cela devient difficile sur une telle phase. Pour nous, cela devient compliqué de rester calme après de telles décisions."

Les Hurlus n’auront aucun recours. Le score de 1-0 reste acquis pour Zulte Waregem. "Nous devons maintenant essayer de tourner la page le plus vite possible et nous focaliser sur la venue d’Eupen ce dimanche", soupire Dimitri Mohamed.

Et plus que jamais, les Hurlus ont compris qu’ils devront aller chercher seuls le maintien en D1.





Juri Selak, directeur sportif des Hurlus: "On ne peut se faire voler ainsi…"

La colère mouscronnoise a grondé après la défaite à Zulte Waregem. Juri Selak, le directeur sportif des Hurlus, est descendu dans la zone neutre pour dire tout le mal qu’il pensait de la prestation du corps arbitral après ce match. Un énervement inhabituel dans le chef des Mouscronnois.

"Je me devais de manifester mon désarroi", racontait le directeur sportif du REM. "On ne peut pas se faire voler de la sorte et rester inactif. Cette équipe de Zulte Waregem n’a normalement pas besoin de l’arbitre pour battre une équipe de Mouscron. Enfin, visiblement bien ce mardi…" Selak était, comme de nombreux observateurs, surpris par le comportement du corps arbitral après le but accordé de Mbaye Leye, pourtant largement hors-jeu. "Je peux accepter une erreur pour un hors-jeu d’une vingtaine de centimètres. Mais, là, il y avait 1,50 m. Je ne comprends pas. Tout le monde a vu ce hors-jeu, sauf les arbitres. Comme la faute de main de Hamalainen qui aurait dû nous valoir un penalty." Le manager se pose aujourd’hui des questions. "J’ose croire que ce n’est pas contre Mouscron toutes ces erreurs d’arbitrage. Mais je suis peut-être naïf. Mais qu’est-ce donc alors ? De la mauvaise volonté ? De l’incompétence ? Est-ce que ces gens sont aptes à diriger des matches de D1 ? Une telle erreur dans un match d’une division inférieure peut vite tourner au vinaigre…" T. VdB.