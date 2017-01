Un procédé devenu courant

Une méthode qui n'est pas sans rappeler l'achat de nombreux clubs européens par Roland Duchâtelet. Pour rappel, l'ancien président du Standard est aujourd'hui actif à Saint-Trond (même si le président officiel est son épouse), ainsi que chez les Espagnols d'Alcorcon, les Anglais de Charlton, les Allemands de Carl Zeiss Jena et les Hongrois d'Ujpest. Et il n'est pas rare de voir les joueurs de sa "galaxie" transiter de club à club.



Ce principe se répand de plus en plus dans le football moderne puisqu'en Europe, on peut également citer l'exemple de la famille Pozzo, détentrice de l'Udinese et de Watford. Sven Kums est bien placé pour le savoir, lui qui a été acheté par le club anglais l'été dernier mais directement prêté au pensionnaire de Serie A.