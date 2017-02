Les supporters mouscronnois n’ont pas sifflé leurs joueurs après les nonante minutes de jeu disputées samedi soir face à Ostende. Pourtant, leur équipe s’était inclinée 1-2. Mais il y avait la manière. "Probablement notre meilleur match depuis que je suis à la tête de l’équipe", soulignait Mircea Rednic, l’entraîneur du REM.

Mais l’analyse la plus pertinente de cette rencontre, c’est Yves Vanderhaeghe, un ancien du Canonnier, qui la donnait. "Nous devons être honnêtes et modestes : Mouscron a été meilleur dans l’engagement, dans les duels. Mais ils ne sont pas parvenus à tuer la rencontre."

Tout simplement. À de multiples reprises cette saison, les entraîneurs adverses faisaient ce constat.

Et maintenant ? Les mines sont un peu dépitées du côté mouscronnois même si les joueurs restent positifs. "Nous avons un groupe soudé, nous allons nous maintenir, j’y crois", assénait Mickaël Tirpan, le défenseur devenu milieu de terrain.

Mais à ce moment-là, Mickaël Tirpan ne savait pas qu’Eupen avait été chercher les trois points en fin de match à La Gantoise, soit au même moment que Mouscron a laissé filer un point face à Ostende.

Eupen semble s’être retiré de la course au maintien. Tous les regards se tournent désormais sur Westerlo et sur Mouscron. Et vu les quatre points qui séparent les deux équipes, ils se font nettement plus insistants vers la Wallonie picarde que vers la Campine.

Les Hurlus ont l’habitude de parler de finales pour évoquer la fin de la phase classique de ce championnat. Ils en ont déjà laissé filer une. Il n’en reste plus que quatre.

Mais écrivons le clairement. Si Mouscron ne prend pas les trois points la semaine prochaine face à Waasland-Beveren, la fin de l’aventure des Mouscronnois en D1A sera plus que compromise. Car après cela, il restera un déplacement à la Gantoise, la réception du Standard de Liège ainsi que le derby à Courtrai. Westerlo recevra Bruges puis Ostende avant d’aller à Zulte Waregem et de défier Genk.