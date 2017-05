Mircea Rednic avait annoncé qu'il n'allait pas aligner plusieurs joueurs en prêt qui n'ont plus d'avenir à Mouscron : Diedhiou, Miya, Essikal ou encore Trezeguet.

Il n'avait pas cité Hubert dans cette liste et qui n'était pas non plus sur la feuille de match. La décision est louable. Mais alors, pourquoi aligner des garçons comme Manea et surtout Mulic. Ce dernier a prouvé que, malgré ses 203 cm, il était trop court pour la D1A. Le public local a ironisé en scandant son nom et en chantant que "Fejsal Mulic, c'est notre meilleur joueur".

[...]

